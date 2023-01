70-letnica s pestrim izborom dogodkov

Iz majhne orglarske šole, ki jo je leta 1953 ustanovil goriški glasbenik Mirko Filej, do multidisciplinarne in moderne ustanove, ki šteje letos kar 325 vpisanih in prireja letno več odmevnih prireditev. Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, ki letos slavi svojo 70-letnico obstoja, se je v teku desetletij močno razvil. Okrogel jubilej bodo letos praznovali z vrsto dogodkov;prvi bo na vrsto že v soboto, 4. februarja, ob 20.45 v Verdijevem gledališču. Program so včeraj predstavili v dvorani Dore Bassi, navzoči so bili predsednica in ravnateljica SCGVEmil Komel Franca Padovan in Alessandra Schettino ter goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, proti koncu je svoj pozdrav prinesla tudi deželna odbornica Tiziana Gibelli.

»Imamo velike načrte«

»V naši šoli se zbira veliko mladih, šola je mestu dala veliko, in mislimo še dajati. Verjamemo v medčloveške odnose, verjamemo v naše osebje, verjamemo v vlogo naše šole in našo zgodovino,« je povedala predsednica Franca Padovan. »Prisotni smo od Brd do Krasa, odprli smo sekcijo v Trstu, imamo še druge velike načrte. Mislim, da smo na pravi poti, in pred sabo imamo še pomembne cilje,« je še dodala predsednica.

Ravnateljica Alessandra Schettino je orisala delovanje šole, ki zaobjema glasbeno vzgojo od predšolskih otrok do odraslih. »Kljub dvema letoma precejšnje negotovosti zaradi covida smo letos zabeležili zelo spodbudno število 325 vpisanih, kar nam daje moč za naprej. Odvisni smo od vsake družine, vendar z veseljem ugotavljamo, da se starši v veliki meri odločajo, da otrokom nudijo glasbeno vzgojo,« je povedala Schettino. Delovanje šole je usmerjeno v osnovno glasbeno vzgojo otrok ter v reden študij instrumentov, solopetja in komplementarnih predmetov po programu italijanskih konservatorijev in slovenskih glasbenih šol. Svojo 70. obletnico delovanja bodo uvodoma obeležili s kantato Lobgesang, v teku leta pa sledi cela vrsta dogodkov.