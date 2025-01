8. februarja bo pripeljal čezmejni vlak

Čezmejni vlak, ki bo zagotavljal neposredno povezavo med Benetkami in Novo Gorico, bo premierno peljal prav 8. februarja, na dan slovesnega odprtja Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici.

Med prvimi potniki naj bi se z čezmejnim vlakom na prizorišče slovesnosti na Trgu Evrope /Transalpina pripeljala italijanski predsednik Sergio Mattarella in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

»V luči Evropske prestolnice kulture 2025 smo z italijanskimi železnicami že pred časom začeli pogovore o vzpostavitvi železniških potniških povezav na relaciji Benetke Mestre – Gorica center – Nova Gorica in nazaj. V družbi Slovenske železnice - Potniški promet smo sicer pričakovali, da bodo nove vlakovne povezave vzpostavljene od 1. januarja 2025 dalje, vendar je na zahtevo italijanske strani prišlo do zamika pri začetku voženj vlakov, tako da bodo nove vlakovne povezave vzpostavljene od 8. februarja dalje, kar je tudi uradni začetek dogodka Evropske prestolnice kulture 2025,« so pojasnili na Slovenskih železnicah.

Dva para vlakov na relaciji Benetke Mestre – Gorica center – Nova Gorica in nazaj bosta tako vozila ob sobotah in nedeljah od 8. februarja dalje, z izjemo praznikov v Italiji.

»V iskalniku voznih redov na spletni strani Slovenskih železnic so vlakovne povezave na relaciji Gorica center – Nova Gorica in nazaj že vidne,« dodajajo na Slovenskih železnicah, z italijanskimi železnicami pa potekajo tudi dokončna usklajevanja glede tržno komercialne ponudbe in načina prodaje vozovnic za potovanja z navedenimi čezmejnimi vlaki.

Poleg že dogovorjenih navedenih vlakovnih povezav potekajo tudi usklajevanja z italijansko stranjo glede morebitne uvedbe dodatnih vlakovnih povezav, vendar je vpeljava le-teh odvisna od ureditve potrebnih soglasij za dostop tujega tirnega vozila do javne železniške infrastrukture v Sloveniji ter infrastrukturnih razpoložljivosti novogoriške železniške postaje za sprejem vlakov glede na druge, redne vlake, potniške ali tovorne.