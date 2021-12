92 bralcev za 430 knjig

Bralno potovanje Primorci beremo se je letos zaključilo z velikim uspehom. Goriški bralci so od 23. aprila do 9. novembra prebirali knjige slovenskih avtorjev, ki so jim jih knjižničarke ponudile v branje. Na seznamu je bilo 86 leposlovnih del, od katerih 75 proznih in 11 pesniških zbirk.

Akcija Primorci beremo 2021 je pobuda desetih primorskih knjižnic iz obeh strani meje. V zamejstvu sodeluje Narodna in študijska knjižnica ter razne občinske in društvene knjižnice. Na Goriškem pa že nekaj let sodelujeta Feiglova knjižnica in občinska knjižnica iz Sovodenj. Skupen cilj je spoznavanje kvalitetne literature slovenskih avtorjev ter razvijanje bralne kulture. Za uspešen zaključek projekta je potrebno prebrati pet proznih del in eno pesniško zbirko. Na Goriškem je letos sodelovalo 92 bralcev, od katerih je 27 višješolcev, skupaj pa so prebrali 430 knjig. Med sodelujočimi so bili tudi taki, ki so prebrali več knjig od predvidenih, ena strastna bralka pa je uživala pri branju kar 22 knjig.

Vsako leto tradicionalno poteka tudi zaključna prireditev, ki jo Feiglova knjižnica snuje skupaj z Goriško knjižnico Franceta Bevka in predvideva srečanja z avtorjem iz predlaganega seznama knjig. Zaradi visoke možnosti prenašanja virusa, sta se knjižnici domenili, da ponudita letos vsem sodelujočim bralcem in nagrajencem zaključno prireditev v spletni različici. V Feiglovi knjižnici smo posneli pozdrave obeh direktoric in pogovor med pisateljico Anjo Mugerli s pesnikom Davidom Bandljem. Pogovarjala sta se o njenem prvencu Čebelja družina. Uspešni bralci iz Nove Gorice bodo za nagrado prejeli Bandljevo pesniško zbirko Enajst let in pol tišine, Goričani pa knjigo Čebelja družina.

Danes, 3. decembra, ob 18. uri knjižnici vabita k spremljanju spletne zaključne prireditve Primorci beremo 2021. Prireditev lahko zainteresirani spremljajo na YouTube kanalu Goriške knjižnice Franceta Bevka, na spletni strani Narodne in študijske knjižnice in njunih družbenih omrežjih. Z dogodkom zaključujejo 15. bralno sezono Primorci beremo in hkrati obeležujejo Ta veseli dan kulture 2021.