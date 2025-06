Ajdovščina bo postala rimska Castra

Od petka do nedelje bo Ajdovščina, rimska Castra, znova prizorišče Festivala poznoantične kulture Ad Fluvium Frigidum. Po lanski prvi izvedbi, ki je popestrila poletno dogajanje v mestu, letošnji festival napoveduje razširjen program, več udeležencev in tudi spektakularno uprizoritev bitke pri Mrzli reki pod Školjem. K sodelovanju pri uprizoritvi bitke so kot prostovoljni statisti letos povabljeni tudi obiskovalci.

Program festivala se začenja v petek z večernim otvoritvenim dogodkom v Domu krajanov. Interpretatorji žive zgodovine - letos jih v Ajdovščino prihaja kar 200 iz številnih evropskih držav – bodo medtem v Grajskem vrtu že postavljali Rimski tabor, ki bo za oglede na voljo vse do zaključka festivala.

Osrednje dogajanje bo tudi letos potekalo v soboto. V Grajskem vrtu bodo med drugim potekale tudi otroške delavnice kaligrafije, lokostrelstva, izdelovanja fibul in starodavnega rokodelstva, kot je denimo predenje volne. Na Lavričevem trgu pa bodo potekali gladiatorski dvoboji. Vrhunec dneva bo spektakularna uprizoritev bitke pri Mrzli reki ob 19. uri pod Školjem, kjer bo organizator poleg številnih rimskih legionarjev – interpretatorjev zgodovine v izvedbo spektakla vključil tudi večje število prostovoljcev – statistov.

Festival se bo v nedeljo zaključil z dopoldanskimi delavnicami ter parado legionarjev in civilistov po Castri, popoldne pa z zaključnim programom na Hrušici, v arheološkem parku Ad Pirum. Vsi festivalski dogodki so za obiskovalce brezplačni.