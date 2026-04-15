Alpsko-jadransko partnerstvo bo svoje destinacije promoviralo v Kanadi

Partnerstvo Alps2Adriatic je bilo ponovno izbrano v okviru programa Evropske potovalne komisije (European Travel Commission – ETC) za sofinanciranje promocijskih kampanj (Co-branding of Promotional Campaigns Programme 2026), s čimer je pridobilo 100.000 evrov za skupno kampanjo na kanadskem trgu in dodatno utrdilo svoj položaj kot vodilni primer čezmejnega turističnega sodelovanja v Evropi.

Projekt Alps2Adriatic Trade Campaign – Canada združuje destinacije iz štirih držav – Italije (Furlanija - Julijska krajina), Slovenije (Julijske Alpe, Kras in Vipavska dolina), Hrvaške (Istra – Umag) in na novo tudi Avstrije (Koroška). Kampanja je usmerjena v kanadske goste z višjo kupno močjo in se izvaja prek B2B aktivnosti, vključno z poslovnimi dogodki, spletnimi seminarji ter ciljno usmerjeno komunikacijo s turističnim gospodarstvom. Poseben poudarek je na trajnostnem turizmu, potovanjih izven glavne sezone ter avtentičnih lokalnih doživetjih.

Ključna novost letošnjega leta je vključitev turističnih ponudnikov iz vseh sodelujočih regij, kar jim omogoča neposredno povezovanje z mednarodnimi partnerji in dostop do kanadskega trga.