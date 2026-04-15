Bazoviški junaki

Rimski župan drugič na bazovski gmajni

Župan Roberto Gualtieri spremlja dijake četrtih razredov 15 višjih srednjih šol iz Rima po tukajšnjih krajih spomina

Eva Skabar |
Bazovica |
15. apr. 2026 | 7:51
    Rimski župan drugič na bazovski gmajni
    Župan Gualtieri je počastil spomin na bazoviške junake
    Rimski župan drugič na bazovski gmajni
    O zgodovini teh krajev je rimski delegaciji spregovoril Štefan Čok
Za to, da bi kraje vojnih grozot zapustili s sporočilom miru, ne razdvajanja. S tem namenom so v ponedeljek dijaki četrtih razredov 15 višjih srednjih šol iz Rima z rimskim županom Robertom Gualtierijem in širšo delegacijo obiskali bazovski šoht in nato tudi spomenik štirim junakom na bazovski gmajni. K obema obeležjema so položili venec.

Dijaki in rimski župan so oba kraja spomina letos obiskali drugič, in sicer v okviru t. i. Potovanja spomina. V Bazovici jih je pri obeh spomenikih spremljal tudi tržaški župan Roberto Dipiazza. Na šohtu sta dijake nagovorila oba župana, na gmajni pa je o dogajanju za časa fašistične Italije na obmejnem območju in o simboliki spomenika spregovoril zgodovinar Štefan Čok.

Potovanje spomina se je v ponedeljek začelo z obiskom Redipulje in Skladišča 26 v Trstu, kjer so dijaki pobliže spoznali zgodbo istrskih ezulov. Včeraj so se odpeljali na Reko, program potovanja je predvideval tudi obisk Rižarne v Trstu, danes pa se bodo šolarji mudili v Narodnem domu, kjer bodo podrobneje spoznali zgodovino Slovencev v Italiji.

Bazovico in nasploh dogajanje na vzhodni meji v preteklem stoletju so že poznali, so povedali dijaki. Nekateri so temo srečali v šoli, drugi so sami listali zgodovinske knjige. »Popolnoma drugače pa je, če o tem prebiraš v knjigi, kot pa če te kraje osebno obiščeš,« je za Primorski dnevnik zagotovil eden izmed dijakov.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

