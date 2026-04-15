Jutri v Križu predstavitev Košutove posthumne knjige

Pokojni Miroslav Košuta ni znan le kot vrhunski pesnik, ki je zaznamoval slovensko književnost nekaj zadnjih desetletij, pomemben je tudi kot pisec imenitnih besedil za popevke. Njegovi verzi, preliti v glasbeno obliko in izvedbo, predstavljajo kakovosten prispevek k slovenski lahki glasbi v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

S temi besedili je Košuta prejel številne nagrade na festivalih popevke, interpretirali pa so jih zvezdniški pevci in pevke, kot so na primer Elda Viler, Marjana Držaj, Edvin Fliser, Elza Budau, Nino Robič in drugi. Nekatere popevke so celo ponarodele, njihova melodija je zimzelena, kar velja za Tam, kjer sem doma, Zakaj moj dom, Zlati prah in številna besedila, ki jih še danes ponujajo na radiu in televiziji.

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) se je na pobudo svojega predsednika Marija Čuka odločilo, da ta umetniški zaklad natisne v knjigi z naslovom Tam, kjer sem doma. Miroslav Košuta je bil, kot pravi Čuk, nad projektom navdušen, skrbno in natančno je izbral okrog 40 tekstov in jih le nekaj ur pred nenadno smrtjo izročil DSP, katerega član je bil dolga desetletja. Izid knjige je bil načrtovan za 11. marec, na devetdeseti rojstni dan znanega kriškega književnika.

Zbirka besedil za popevke pa je, žal, izšla posthumno, prvič jo bodo predstavili v Košutovi rojstni vasi. Jutri z začetkom ob 18. uri bo dogodek potekal v prostorih Doma Alberta Sirka v Križu (druga predstavitev bo v ljubljanskih Križankah v okviru Slovenskih dnevov knjige ob prisotnosti Tatjane Rojc). Predstavitev bo pomemben dogodek, ki ga bodo oblikovali predsednik DSP, pisec spremne besede Matej Krajnc ter glasbenika Tamara Tretjak in Janoš Jurinčič. Matej Krajnc je med največjimi poznavalci slovenske lahke glasbe in tudi kantavtor, ki bo na večeru ob spremstvu svoje kitare interpretiral nekaj popevk kriškega trubadurja.