Martina Bosich državna prvakinja v odbojki pri mladinkah

Odbojkarice Ankarana so državne prvakinje v odbojki v kategoriji mladink (U19). Z naslovom se je okitila tudi mlada tržaška Slovenka Martina Bosich, ki je v letošnji sezoni prestopila k ankaranski ekipi, kjer nastopa tako v prvi slovenski ligi, kot v prvenstvu mladink in kadetinj (U17).

Martina Bosich (letnik 2009) je sicer svojo športno pot začela pri Boru, nato pa prestopila k tržaškemu Eurovolleyschoolu, kjer je igrala do lanske sezone. »Pri Eurovolleyschoolu so pomladili ekipo, ravno takrat pa se je ponudila možnost, da bi poskusila v Ankaranu,« je pojasnila tržaška odbojkarica, ki ima v članski ekipi vlogo druge podajalke, igra pa tudi v dveh mladinskih prvenstvih.

Najboljša v polfinalu

Pri mladinkah je, kot rečeno, ekipa iz Ankarana potrdila državni naslov. Naj omenimo, da je bila Bosich na polfinalnem turnirju, na katerem so odbojkarice Ankarana premagale Braslovče in Vital Ljubljano, izbrana za najboljšo igralko ekipe.

Finalni turnir pa je potekal v nedeljo v Mariboru. Ankarančanke so z 2:0 (25:16, 25:15) premagale Formis, v velikem finalu pa so bile boljše tudi od Branika z 0:2 (23:25, 19:25). »V prvenstvu mladink smo vedeli, da lahko osvojimo državni naslov. Pri članicah pa smo končale na šestem mestu, kot smo pričakovale,« je pojasnila Martina.