Slikarstvo kot izpoved umetnikovih občutij

Do 30. aprila bo v Galeriji Ars na Travniku na ogled nova razstava umetnice Nene Šutila z naslovom Neskončna vizija, ki so jo uradno odprli v petek. Nedavno preminulo umetnico iz Solkana in njene umetnine je predstavila likovna kritičarka Nataša Kovšca, slovesno odprtje pa je spremljala glasbena točka Mihe Bužinela na harmoniko.

Nena Šutila je več kot 40 let ustvarjala v svojem mansardnem ateljeju in je s stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem izraznega jezika ustvarila obširen in kvaliteten opus. Odprtja razstave žal ni doživela, ker je preminula lani, njen mož in dve hčerki pa so si vneto prizadevali za postavitev razstave v njen spomin in poklon. Kot je zapisala Nataša Kovšca, lahko slikarska dela Nene Šutila označimo za intimne vizualne refleksije, ki izražajo njeno pojmovanje slikarstva kot upodabljanja notranjih občutij.

Spomini in vtisi na platnu

Razstavo sestavlja serija 43 slik v mešani tehniki kolaža in ročnih likovnih potez. Za svoja dela je umetnica črpala navdih iz preteklosti, predvsem iz otroštva in obdobja, ki ga je z družino preživela na Daljnem vzhodu, pa tudi iz vsakdanjega življenja. Posebno so na njeno ustvarjanje vplivali družbeno-politični dogodki; v zadnjem desetletju je z veliko vnemo spremljala begunsko krizo. V razstavljenih slikah se tako prepletajo spomini in vtisi, ki jih je umetnica prelila na platno s plastenjem podob iz najrazličnejših virov, med katerimi so njene lastnoročne risbe, pa tudi izrezki iz časopisov in tiskovin, ki jih je umetnica obogatila z ročnimi potezami močni barv. V delih opažamo tudi abstrahirane človeške like, ki so večinoma upodobljeni na monotonih podlagah. V njih izstopa element kroga, ki se pojavlja v različnih oblikovnih variantah in ga lahko povežemo z avtoričinim iskanjem celovitosti življenja. Ob večjih slikah je razstavljena tudi serija manjših del, ki so nastajala predvsem v zadnjem obdobju njenega življenja, v katerih je s kolažem na papirju izražala vsakdanja občutja. »Nena je bila prepričana, da je bistvo slikarstva izražanje notranjih občutij. Njena dela so globo izpovedna in se v njih zrcali njen ustvarjalni zanos in soočanja z življenjskimi izzivi,« je o delih, ki jih je sama opisala kot intimne refleksije, še povedala Kovšca.