Požigov v Novi Gorici je osumljen 49-letnik

Novogoriški policisti in kriminalisti so ugotovili identiteto požigalca, ki je v prejšnjih tednih podtaknil več požarov v središču Nove Gorice. Gre za 49-letnega moškega s Severne Primorske, ki naj bi več kaznivih dejanj zagrešil tudi na Ajdovskem.

Med 6. in 7. marcem so na območju Nove Gorica zagoreli zabojniki za odpadke. Konec marca je sledila nova serija požarov, med drugim na leseni lopi ob stanovanjski hiši, komunalnih zabojnikih, gradbenem stroju in objektu za izmenjavo knjig. V obsežni policijski preiskavi so novogoriški policisti posumili, da je za požare odgovoren 49-moški, zato je bila na novogoriško državno okrožno tožilstvo podana pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave. Policisti so hišni preiskavi na Ajdovskem in Goriškem opravili 6. aprila, pri čemer so našli in zasegli več predmetov, za katere obstaja verjetnost, da izvirajo iz kaznivih dejanj, storjenih na območju ajdovske policijske uprave.

Moški je na Ajdovskem osumljen poškodovanja ali uničenja javnih naprav, požiga in povzročitve splošne nevarnosti, v Novi Gorici pa poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti in požiga. Osumljencu so 9. aprila odvzeli prostost, naslednji dan so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju odredil pripor.