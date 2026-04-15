Nad šagrami visi Damoklejev meč reforme tretjega sektorja

Kulturna društva imajo letos kar nekaj skrbi in dela z vpisom v enotni nacionalni register za tretji sektor RUNTS. Nekatera so dokaj zapleten postopek že speljala oz. ga ravnokar zaključujejo, druga ga še niso. Med njimi je Prosvetno društvo Rupa-Peč, ki se je ravno zaradi tega odločilo, da letos ne bo izpeljalo Praznika frtalje, ki je običajno potekal ob 25. aprilu in še nekaterih dneh. Iz istega razloga je februarja odpadla šagra sv. Valentina v Štmavru, kjer je društvo Sabotin poskrbelo samo za druženje, namenjeno društvenim članom.

Reforma tretjega sektorja je stopila v veljavo prvega januarja. Da društvo lahko pridobi status organizacije tretjega sektorja ETS (Ente del terzo settore), mora biti v vpisano v enotni nacionalni register RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore). Društva ETS se nato delijo v več tipologij, med katerimi sta glavni društvo za družbeno promocijo APS (Associazione promozione sociale) in prostovoljska organizacija ODV (Organizzazione di volontariato). Pogoj za vpis v register RUNTSje posodobitev društvenega statuta, ki mora odgovarjati novi ureditvi tretjega sektorja. Kdor se ne vpiše v register RUNTS, med drugim ne more prejemati prispevkov za delovanje.

»Če društvo ni vpisano v register RUNTSin želi vseeno organizirati šagro, mora imeti blagajno, ki je neposredno povezana z agencijo za javne prihodke. To seveda lahko storiš, vendar boš nato podvržen visoki obdavčitvi, saj te bodo obravnavali, kot da bi šlo za podjetje,« pojasnjuje Miloš Čotar, predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete. Po njegovih besedah v zadnjih časih spreminjajo svoje statute in se vpisujejo v register RUNTS društva po vsej Italiji. Postopki so dokaj zamudni. »Če s postopkom začneš sedaj, do konca junija boš težko vpisan,« pojasnjuje Miloš Čotar.

Za vpis v register RUNTSmorajo društva posodobiti svoje statute in v njih točno določiti svoje dejavnosti in cilje. Dokazati morajo, da delujejo na prostovoljni ravni, da vse, kar morebiti zaslužijo, vložijo v svoje delovanje. V novih statutih morajo biti podrobneje opredeljene vloge društvenih odbornikov in članov. Društva morajo posodobljene statute odobriti na izrednih občnih zborih in jih nato predložiti agenciji za javne prihodke, ki lahko zahteva popravke, tako da se postopki pogosto podaljšajo. Posodobitev statutov prinaša društvom tudi stroške. Ko so statuti dvojezični, so daljši in je potrebnih več kolekov. Iz društev opozarjajo, da delujejo na prostovoljni ravni, medtem ko spremembe statutov in vsi povezani postopki zahtevajo pravno znanje, ki ga v mnogih društvenih sredinah nimajo.

»Ne bomo tvegali globe«

Predsednik Prosvetnega društva Rupa-Peč Albert Kovic nam je pojasnil, da ravnokar pripravljajo dokumentacijo za vpis v RUNTS. »Ker nismo še zaključili, ne bomo tvegali, da bi zaradi dveh načinov knjigovodstva v enem letu dobili globo. Smo preveč majhno društvo,« opozarja Kovic, po katerem so se naposled odločili, da letos Praznika frtalje ne bodo izpeljali. »Letos bomo poskrbeli edino za druženje po maši v čast vaškega zavetnika sv. Marka, kot so počeli domačini v preteklosti,« še pravi Kovic in napoveduje, da se svojemu tradicionalnemu prazniku v prihodnosti ne nameravajo dokončno odpovedati, zato bo po frtalji v Rupi predvidoma ponovno dišalo že prihodnje leto, saj bodo do takrat speljali vse potrebne postopke do konca. Po njegovih besedah so se na državni ravni odločili za reformo tretjega sektorja tudi zaradi društev, ki so po Italiji upravljala bare in delovala kot prava gostinska podjetja. Ta praksa bo sedaj prekinjena, a kaj ko »so oškodovali tudi društva s stoletnim delovanjem, ki so si prizadevala zgolj za ohranjanje tradicij,« je razočaran Kovic.

Praznik špargljev bo!

Reforma je ogrozila tudi druge tradicionalne praznike in šagre. Pri Prosvetnem društvu Štandrež je ravnokar v teku postopek za vpis v RUNTS, sicer računajo, da bodo kakorkoli izpeljali svoj tradicionalni Praznik špargljev. Društveni predsednik David Vižintin napoveduje, da bo letos potekal 16. in 17. maja ter 23. in 24. maja. Z taistim postopkom se ukvarja tudi števerjansko društvo F.B. Sedej, ki bo med 3. in 5. julijem priredilo 54. izvedbo Festivala Števerjan.