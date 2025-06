Ambulanta za sočasno paliativno oskrbo odziv na potrebe našega časa

»Naj bo to prvi od mnogih trakov, ki jih prerežemo v naši bolnišnici,«je dejala goriška odbornica Silvana Romano na včerajšnjem odprtju ambulante sočasne paliativne oskrbe.

Trak so prerezali pred novo ambulanto v tretjem nadstropju goriške bolnišnice. Vodila jo bo zdravnica Marta Callligaris, ki je odgovorna za goriški center za paliativno oskrbo. »Predvsem gre tu za bolnike, ki niso pri koncu življenja, ki se aktivno zdravijo in imajo simptome, ki jih je težko nadzorovati in potrebujejo spremljanje in podporo za nadaljevanje zdravljenja,« je pojasnila Marta Calligaris. Zamisel ima že nekaj let, sedaj pa je nastopila priložnost, da bi goriški bolnišnici zagotovili tovrstno ambulanto in paliativnega specialista, ki bi bil prisoten vsaj pet dni na sedem in sodeloval tudi z vsemi drugimi oddelki.

Celostna obravnava neozdravljivih bolezni

Sočasna paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava bolnikov neozdravljivih bolezni, ki se začne hkrati s kurativno ali vzdrževalno terapijo, namesto da bi čakali, da se bolnikovo stanje poslabša do te mere, da bi bila potrebna le paliativna oskrba ob koncu življenja. Prizadeva si izboljšati bolnikovo kakovost življenja že od zgodnjih faz bolezni z nadzorom simptomov ter psihološko, socialno in duhovno podporo.

»Organizacija, ki deluje okoli te nove klinike, je model horizontalnih in interdisciplinarnih veščin, ki v središče postavlja temo kroničnosti v primerjavi z akutnostjo. Pravzaprav so to poti, ki jih je profesionalni sistem s težavo opredeli, a danes v tej ambulanti najdejo konkretno priznanje,« je včeraj poudaril deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi. Ambulanta ni nič posebnega s prostorskega vidika, je povedal generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana in dodal, da gre predvsem za naložbo v organizacijskem smislu in v ljudi.