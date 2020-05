Ana Roš v virtualni kavarni

V peti virtualni kavarni, ki bo danes ob 18. uri na Facebook profilu GO 2025 Nova Gorica – Gorizia, bo gostja vrhunska kulinarična umetnica Ana Roš. Leta 2017 jo je akademija 50 World Best Restaurants okronala za svetovni zgled, ki se neprestano širi iz Hiše Franko v Kobaridu. Spregovorila bo o lokalni gastronomiji kot kulturni dediščini, o študiju v Gorici, o izdaji nove knjige, o sodelovanju z Netflixom in drugimi svetovnimi kuharskimi zvezdami. Vprašanja bo gostji v živo tudi tokrat lahko postavljalo tudi občinstvo. Virtualna kavarna je digitalni prostor, v katerem se v vsaj dveh, včasih tudi v treh jezikih, pletejo zgodbe, ki presegajo meje, ne le med državami, ampak tudi med umetnostjo in gospodarstvom, kulturo in znanostjo, politiko in športom.