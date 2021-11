Andrejev sejem brez vrtiljakov

Zaradi slabšanja epidemiološke slike se je goriška občina odločila, da bo letošnji Andrejev sejem potekal v okrnjeni obliki: po mestu bodo postavili stojnice, vendar v Ljudskem vrtu in na Battistijevem trgu ne bo vrtiljakov, ki jih seveda obiskujejo zlasti najmlajši.

»Zelo mi je žal, saj si vsi želimo normalnosti in zabave za naše otroke; po drugi strani bi bilo neodgovorno ne upoštevati, da je tveganje v tem trenutnku pač previsoko, saj se okužbe naglo širijo tudi med otroki,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberno v zvezi s tradicionalnim sejmom, ki vsako leto med prvim decembrskim vikendom prikliče v mesto obiskovalce iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev.

Odločitev, da na letošnjem sejmu ne bo vrtiljakov, so sprejeli po dolgem premisleku; v poštev so vzeli vse možne rešitve, vendar nobena ni zagotavljala popolne varnosti, saj se ravno v tem času epidemiološka slika slabša in zaradi tega ni pogojev, da bi sejem potekal v svoji tradicionalni obliki.

Župan pojasnjuje, da bodo med 4. in 6. decembrom po mestu postavili nekaj stojnic, vendar precej manj kot v prejšnjih letih.