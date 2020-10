Andrejev sejem in decembrski dogodki brez nepremostljivih težav, pod vprašajem vrtiljaki

Praznično obdobje, ki se na Goriškem tradicionalno začenja z Andrejevim sejmom, bo letos po sili razmer drugačno. Goriška uprava v teh tednih skuša ugotoviti, katere dogodke bo sploh mogoče izpeljati. Tradicionalni sejem, poudarja župan Rodolfo Ziberna, nameravajo prirediti – s stojnicami naj ne bi bilo nepremostljivih težav –, pod vprašajem pa so vrtiljaki. Tudi z dogodki Goriškega decembra naj ne bi bilo večjih težav, za silvestrovo pa naj bi tudi letos lahko občudovali ognjemet, praznika na Travniku pa ne bo.

V Ronkah so se že odločili, da letos ne bo priljubljenega turnirja v »curlingu«. Prav tako so odpovedali božično vas, novembrsko »kostanjado« in štefanovanje. V Tržiču je občinska uprava odločila, da Miklavžev sejem, najodmevnejši mestni praznik, letos odpade. Na novogoriški občini pa so zaenkrat glede organizacije prazničnih prireditev, ki jih nameravajo letos še nadgraditi, optimistični. V teh dneh pa čakajo na mnenje NIJZ, ki ga morajo predhodno pridobiti.