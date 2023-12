Andrejev sejem z muhastim vremenom in ... globami

Andrejev sejem se je začel v znamenju muhastega vremena in ... glob, ki so jih prejeli vozniki nepravilno parkiranih avtomobilov. Dopoldne so goriške ulice zaradi dežja samevale; kar nekaj stojničarjev ni niti prišlo v mesto, tako da vzdušje ni bilo ravno praznično. Popoldne je bilo nekaj vrveža mogoče opaziti med vrtiljaki, seveda se boljši obisk obeta že v nedeljo, 3. decembra, ko vremenoslovci napovedujejo sončno vreme.

Lokalni policisti so danes dopoldne oglobili cel kup voznikov, ki so parkirali svoja vozila v Brassovi ulici in še v nekaterih krajih po mestu, kjer velja prepoved parkiranja.