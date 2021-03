Antinori odkupil večinski delež podjetja Jermann

Toskanki vinarski velikan Antinori je odkupil večinski delež podjetja Jermann. »Sodelovanje z Antinorijem predstavlja nov začetek za naše podjetje,« je za spletno revijo WineNews povedal Silvio Jermann in poudaril, da bodo ravno po zaslugi sodelovanja s toskanskim velikanom kos novim časom, pri čemer bodo še naprej ohranjali družinsko dediščino. »S Silviom nas vežejo iste vrednote, želimo si novih izzivov v duhu tradicije,« je pristavil Piero Antinori. Zgodba družine Jermann sega v 18. stoletje, ko so njihovi predniki zapustili avstrijsko vinorodno deželo Burgenland in se preselili v vas Biljana v Goriških Brdih. Anton Jermann si je leta 1881 dom uredil v kraju Villanova di Farra, kjer se je leta 1923 rodil Angelo Jermann, ki je v prejšnjem stoletju postavil temelje, na katerih je njegov sin Silvio razvil priznano vinarsko podjetje. Danes podjetje Jermann obdeluje približno 170 hektarjev vinogradov; ob zgodovinskem sedežu v Villanovi so pred leti zgradili veliko klet v Dolenjah.