Aretirali moškega v Ulici Brass

Goriški policisti so v torek, 19. septembra – vest so sporočili šele danes – aretirali moškega zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. V Ulici Brass so ustavili avtomobil, ki se jim je zazdel sumljiv, v katerem se je peljalo šest oseb. Eden od potnikov je bil posebno nemiren. Policisti so opazili, da ima nekaj v rokah. Med preiskavo avtomobila so med zadnjim sedežem in prtljažnikom našli skriti zavojček s približno 100 grami hašiša, med sedeži pa še dve plastični ovojnici. Moški, državljan Pakistana, je tudi imel pri sebi več bankovcev manjših vrednosti. Mamilo so zasegli, njega pa so aretirali in prepeljali v goriški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.