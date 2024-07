Vozniki podizvajalca vozijo po mestu

V pričakovanju na stavko javnega prevoza, ki bo v četrtek, 18. julija, sindikalisti iz prevoznega podjetja APT opozarjajo, da so po uvedbi poletnega urnika začeli voziti goriške mestne avtobuse vozniki, ki so zaposleni v družbi Tribuzio iz Lacija.

»V četrtek bo stavka med 17. uro in 20.59, sicer je vključena v mobilizacijo, s katero zahtevamo obnovo državne kolektivne pogodbe za javni prevoz, ki je zapadla konec decembra lanskega leta,«pravi deželni koordinator sindikata FILT-CGILMarco Sosol in opozarja, da prihaja pri obnovi državne kolektivne pogodbe za javni prevoz vsakič do velikih zamud. Obnoviti bi jo morali vsake tri leta, vendar se to ne dogaja. V zadnjih dvajsetih letih so pogodbo obnovili trikrat namesto šestkrat, kar pomeni, da so bili zaposleni vsega skupaj oškodovani za 300 do 350 evrov.

Podizvajalec na delu

Zaposleni v družbi APT so po besedah Marca Sosola v zadnjih časih zaskrbljeni tudi zaradi poseganja po storitvah zunanjega podjetja.

»Z uvedbo poletnega urnika so šoferji družbe Tribuzio iz Lacija začeli voziti naše avtobuse. Trenutno skrbijo za tri proge goriškega mestnega prometa, in sicer za dve dopoldne in eno v popoldanskih urah,«pravi Sosol in pojasnjuje, da so sindikalisti zaskrbljeni predvsem zaradi kakovosti storitev in obenem zaradi sindikalnih pravic zaposlenih pri podizvajalskem podjetju.

»Naše prevozno podjetje se je za poseganje po storitvah podizvajalca odločilo, ker ne najde novih uslužbencev,« razlaga Sosol in pojasnjuje, da zaposleni v podizvajalskem podjetju v krajšem času pridejo do višje plače, po drugi strani običajno niso vključeni v sindikate, kar je včasih težava pri zagovarjanju delavskih pravic.

Sosol kakorkoli opozarja, da se na podlagi dogovora med Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in podjetjem TPL FVG lahko zaupa dvajset odstotkov javnega prevoza podizvajalcu. Po njegovih besedah sindikati nimajo nič proti zaposlenim pri zunanjem podjetju, vendar bi bili kakorkoli bolj zadovoljni, če bi za javni prevoz v celoti skrbelo javno podjetje.

Med šoferji družbe Tribuzio, ki trenutno vozijo goriške mestne avtobuse, je eden iz Gorice, ostali pa so iz Padove, Benetk in drugih krajev. »Vozijo naše avtobuse, čeprav nimajo naše uniforme,« še pristavlja Sosol.

Na voljo novi avtobusi

Prevozno podjetje APT je pred časom nabavilo štirinajst novih avtobusov na utekočinjeni zemeljski plin, poleg tega bo v kratkem registrirana še deseterica električnih avtobusov. Gre za vozila nove generacije, potem ko so z nekaj električnimi avtobusi razpolagali pred leti.

V zadnjih časih je bilo po Števerjanu mogoče opaziti večji avtobus podjetja APT, sicer Sosol pojasnjuje, da bo v kratkem spet na poti manjši, ki ravnokar opravlja redno vzdrževanje.

Okrepitev med EPK2025

Podjetje APTse sicer že pripravlja na okrepitev javnega prevoza v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025, ko v Gorici in okolici pričakujejo povečano število obiskovalcev in turistov. Sindikalisti z novostmi, ki se obetajo prihodnje leto, še niso bili seznanjeni.

Med četrtkovo stavko bodo blagajne v Gorici, Tržiču in Gradežu nemoteno delovale. Sindikati opozarjajo, da je zadnja štiriurna stavka potekala 14. januarja 2022; takrat je prekrižalo roke 83,3 odstotka šoferjev, visoko udeležbo pričakujejo tudi tokrat. Sindikalisti sicer opozarjajo, da so se pogajanja za obnovo državne kolektivne pogodbe tokrat začela pravočasno, vendar so zatem prevozna podjetja poskrbela za zastoj, saj so zavrnila vrsto zahtev in predlogov, s katerimi so si sindikati prizadevali za izboljšanje delovnih pogojev.