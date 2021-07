Aretirali tatico

Pri cestninski postaji v Vilešu so goriški policisti malo po polnoči aretirali žensko, ki jo je rimsko sodišče za mladoletne obsodilo na leto in 4 mesece zaporne kazni. 23-letna romunska državljanka, ki v času obsodbe še ni bila polnoletna, se je v kombiju tipa multivan Volkswagen vozila z drugimi tremi osebami v smeri Slovenije. Patrulja goriških policistov je kombi ustavila in identificirala potnike, ki so bili vsi romunski državljani. Policisti so ugotovili, da je dekle na sebi imelo nekaj nakita in drugih dragocenih predmetov, za katere ni moglo pojasniti izvora. Na nekaterih predmetih so bili navedeni datumi in imena, ki jih ni bilo mogoče povezati z nobeno izmed prisotnih oseb. Policisti so 23-letno žensko po identificiranju odpeljali v zapor v Pontremoli v Toskano, kakor je predvidala sodba rimskega sodišča. Obsodili so jo zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje.