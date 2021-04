»Atipični« v svetu »tipičnih«

Otroci od 18. do 30. meseca starosti z motnjami avtističnega spektra v čezmejni goriški regiji lahko računajo na kvalificirane terapevte, ki so se v zadnjih treh letih skupaj usposabljali za uporabo metode ESDM (Early Start Denver Model). Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu, ki smo ga obeležili v petek, 2. aprila, smo se o avtizmu in delu čezmejne skupine, ki ima sedež v goriškem parku Basaglia, pogovorili z Devidom Cesconom. Kot psiholog je zaposlen na oddelku za otroško nevropsihiatrijo tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, obenem pa je referent čezmejne skupine za avtizem, ki deluje v sklopu projekta Salute-Zdravstvo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje.