Avseniki navdušili sredi Sovodenj

Ansambel Saša Avsenika je v sredo pod večer nastopil v Sovodnjah, zaigral je na dvorišču družin Nanut in Budin. »Da so Avseniki nastopili na našem dvorišču, nosi zasluge moj zet Daniel Budin, saj se je pred časom uspešno prijavil na spletni strani priznanega ansambla, ki enkrat letno nastopi na domovih svojih oboževalcev in jim pokloni podoknico,« nam je pojasnil Štefan Nanut, ki ga na Goriškem, Tržaškem in še dlje poznajo zaradi predanosti narodnozabavni glasbi in sposobnosti, da s svojo harmoniko v vsaki sredini ustvari veselo vzdušje.

Sašo Avsenik je ljubitelje narodnozabavne glasbe v začetku septembra pozval, naj v komentarju označijo osebo, ki bi ji radi podarili Avsenikovo podoknico. Daniel Budin je zapisal ime svoje žene Valentine, nakar je bil izžreban in Avseniki so naposled v sredo prišli v Sovodnje ...