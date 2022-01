Avtobus iz Italije trčil v solkanski nadvoz

Avtobus s 26 potniki – vsi so italijanski državljani – je v torek dopoldan z gornjim delom trčil v železniški nadvoz v Solkanu. Nesreča se je zgodila, ker 62-letni voznik avtobusa, državljan Italije, ni upošteval prometne signalizacije, ki v tistem območju prepoveduje promet za vozila, ki presegajo določeno višino.

Avtobus z italijansko registracijo je vozil od solkanskega mejnega prehoda proti središču Solkana. Zaradi trčenja sta bili poškodovani dve potnici, ki so ju kasneje odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Italijo. Pomoč na kraju nezgode so policistom nudili tudi novogoriški poklicni gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči. Prometni policisti bodo voznika avtobusa kazensko ovadili na pristojno okrožno državno tožilstvo.