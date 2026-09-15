V 2. in 3. amaterski ligi številni slovenski derbiji

Včeraj so v hotelu Eden v Sesljanu v organizaciji deželne nogometne zveze FIGC LND FVG predstavili koledarje in novo sezono v nogometnih drugi in tretji amaterski ligi. Obe se bosta začeli konec meseca, v nedeljo, 27. septembra. V 2. AL bodo letos nastopale tri ekipe slovenskih društev: Sovodnje, Vesna in Zarja. V 3. AL pa bodo igrali Mladost, Primorec in Primorje 1924.

V 2. amaterski ligi bo Zarja v uvodnem krogu igrala v Krminu proti Cormoneseju. Sovodnje čaka tržaško gostovanje pri ekipi Campanelle. Vesna bo prav tako igrala v gosteh: v Turjaku. Prvi derbi bo 8. novembra med Vesno in Sovodnjami. Teden kasneje bo Zarja igrala v Sovodnjah. Vesna in Zarja pa se bosta pomerili 6. decembra.

Prvi del 2. in 3. AL se bo končal 20. decembra. Drugi del se bo nato nadaljeval 31. januarja in končal 2. maja.

V 1. krogu 3. AL bo v Doberdobu že na sporedu derbni med Mladostjo in Primorjem 1924, ki bo letos igral domače tekme na Opčinah (Ul. Alpini) in ne na proseški Rouni. Primorec bo sezono začel z dvobojem proti tržaški ekipi Campanelle U21. Derbi med Primorcem in Primorjem bo 22. novembra. Teden kasneje bo pri Mladosti v Doberdobu gostoval Primorec.

Vse ekipe v tržaško-goriški skupini D bodo po enkrat proste: Primorec (11. 10.), Primorje 1924 (8. 11.) in Mladost (15. 11.).