S tridnevnim dogajanjem odpirajo doberdobsko telovadnico

V Doberdobu bo od četrtka, 17. septembra, do sobote, 19. septembra, potekalo slovesno odprtje prenovljene občinske telovadnice. Tridnevni program so zasnovali v znamenju športa, mladih in druženja. V četrtek ob 18.30 bo osrednja otvoritvena slovesnost s prerezom traku, blagoslovom in nagovori. Nastopili bodo MePZ Hrast, ŽVS Jezero, Kremenjak, PO Kras, Movartex in kvintet Ringelšpil. Sledilo bo druženje ob prigrizku. Petek bo prinesel prijateljsko košarkarsko tekmo Dom U17 ZKB - Jadran U17 ZKB. V soboto pa bodo od 16.30 dalje potekali turnir mladinskega nogometa, predstavitev športnih društev in sezone 2026/2027 ter deželni pokal moške odbojke z začetkom ob 20. uri. Soča ZKB Lokanda Devetak se bo borila za zmago proti ekipi Rojalese.