»Zavrnitev predloga SVP-Slovenske skupnosti je bila politično motivirana«

Zgodba o »slovenskem« popravku Južnotirolske ljudske stranke (SVP) k volilnemu zakonu, ki ga je spodbudila Slovenska skupnost (SSk), je precej nenavadna. Senatni proračunski odbor se je namreč opredelil proti amandmaju, ki bi slovenski stranki (ali listi) z enim odstotkom glasov v Furlaniji Julijski krajini omogočil izvolitev poslanca. In to z utemeljitvijo, da bi popravek, v primeru sprejetja, tako ali drugače pogojeval večinsko nagrado za zmagovito koalicijo. Posledično s tem je senatna skupščina popravek razglasila za nesprejemljivega.

Da je ta zgodba za parlamentarno prakso precej nenavadna soglaša član proračunskega odbora, senator Pietro Patton. Politik iz Trenta v odboru zastopa parlamentarno skupino Avtonomij in jezikovnih manjšin, katere član je tudi predlagatelj popravka Meinhard Durnwalder.

»Odbor je ocenil amandmaje na osnovi odklonilnega mnenja poročevalca volilnega zakona Nicole Calandrinija, ki je tudi predsednik tega telesa. Pri tem se je zastopnik Bratov Italije skliceval na mnenje pravne službe odbora in ministrstva za ekonomijo in finance,« pravi Patton. Ministrstvo je na seji zastopala državna sekretarka, Tržačanka Sandra Savino. »Večkrat se dogaja, da so negativna mnenja odbora sad politične izbire. V tem primeru je gotovo šlo za politično motivirano odločitev vladne koalicije,« dodaja senator.