»Avtobusni prevozi morajo ostati v javni lasti. Pomembno je, da uprave malih občin svojih deležev v podjetju APT ne prodajo, saj bi to v prihodnosti lahko imelo zelo negativne posledice. Javne prevoze je treba zagotavljati najšibkejšim skupinam, kot so upokojenci in študentje, kar pa ni prvenstvena skrb zasebnikov,« pravi Marko Sosol, predstavnik delavcev v avtobusnem podjetju APT in član sindikata FILT-CGIL. Sosol poudarja, da so v sindikatu zaskrbljeni, saj naj bi nekatere občine z Goriškega razmišljale o prodaji svojih delnic v avtobusnem podjetju APT. »Potem ko je bilo razčiščeno, da bo naveza TPL FVG dobila koncesijo za upravljanje javnega prevoza v Furlaniji - Julijski krajini, so delnice goriškega avtobusnega podjetja pridobile na vrednosti. Ker zlasti male občine pogosto nimajo dovolj denarja, da bi izpeljale tudi najnujnejše ukrepe, kot je obnova luknjastih cest, naj bi nekatere izmed njih želele svoje delnice prodati in si zagotoviti nekaj likvidnosti. To pa se ne sme zgoditi,« izpostavlja Sosol, ki se je že srečal z upravitelji nekaterih občin, kot so Vileš, Gradež in Štarancan, o tem vprašanju pa bi se rad pogovoril tudi z župani drugih občin, med katerimi so Sovodnje, Doberdob in Števerjan.