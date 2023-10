Avtomobil končal prevrnjen na vrtu in poškodoval plinsko cev

Goriški gasilci so danes okrog 4. ure zjutraj posredovali na deželni cesti št. 351 na območju Gradišča, kjer je bil avtomobil vpleten v nesrečo. Iz še nepojasnjenih razlogov je končal prevrnjen na vrtu hiše, pri čemer je poškodoval telefonski drog in plinsko cev tamkajšnjega gospodinjstva.

Ob prihodu gasilcev je voznik že izstopil iz avtomobila, pri čemer so lahko zavarovali avtomobil in območje nesreče. Zaprli so podzemno varovalko, ki je bila pred hišo in ustavili uhajanje plina. Medtem ko so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores oskrbeli voznika, so gasilci z žerjavom dvignili avtomobil z vrta in ga odložili na cesto. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in tehniki plinskega podjetja.