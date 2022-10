Avtomobil na prehodu za pešce podrl upokojenko

Danes dopoldne so v tržiški bolnišnici sprejeli na zdravljenje upokojenko, ki jo je v še nepojasnjenih okoliščinah v Ulici Primo maggio v Tržiču zbil avtomobil. Nesreča se je zgodila okrog 10.30. Po poročanju deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores je 80-letna ženska prečkala Ulico Primo maggio na prehodu za pešce; takrat je mimo pripeljal voznik avtomobila, ki starostnice ni pravočasno opazil in je trčil vanjo. Ženska je obležala, mimoidoči pa so poklicali na pomoč. Na kraj sta pridrveli reševalni vozili in Tržiča in Gradišča. Poškodovanki so prvo pomoč nudili na kraju, nato pa so jo prepeljali v tržiško bolnišnico, kjer so jo sprejeli na zdravljenje z rumeno triažno kodo. Ženska, sporočajo iz službe Sores, je dobila močnejši udarec v glavo.