Barvanje pirhov spodbudilo otroško ustvarjalnost

Na velikonočni četrtek je bilo v prostorih Kulturnega doma Ivana Humarja v Števerjanu nadvse živahno, igrivo in prežeto s prazničnim vzdušjem. Mlade članice kulturnega društva Briški grič so organizirale prijetno velikonočno delavnico barvanja pirhov in delavnici ustvarjalnih ročnih del, ki sta ju vodili Tamara Mizerit in Emanuela Juretic.

Delavnice se je udeležilo približno trideset otrok, ki so z navdušenjem sodelovali, ustvarjali in se zabavali ter tako preživeli sproščeno popoldne. Otroci so imeli na voljo več različnih tehnik barvanja pirhov: od tradicionalnega barvanja s tempera barvami, kjer so nastajali pisani in edinstveni izdelki, do priljubljene servietne tehnike (decoupage), s katero so ustvarili prav posebne velikonočne motive. Poleg barvanja pirhov so se otroci preizkusili tudi v izdelovanju lončkov za cvetje iz jajčnih lupin;izvirne in okolju prijazne spominke so otroci z veseljem odnesli domov.

Dogodek se je zaključil s prisrčno predstavo Štvrjnska velika noč, v kateri so nastopile Angy Lorenzon, Viola in Mila Koršič, ki so igrico napisale in postavile na oder same. Z njo so pričarale nasmeh na otroških obrazih. Delavnica barvanja pirhov je znova dokazala, kako pomembna so tovrstna druženja, ki spodbujajo ustvarjalnost, domišljijo ter razvijajo prijateljstva in vezi med najmlajšimi.