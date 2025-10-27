Beg tatov luksuznih ur se je končal pri Tržiču

Policisti so pri Tržiču ustavili in pridržale tri moške, ki so 11. oktobra na sejmu starin Mercanteinfiera pri Parmi ukradli zbirko petnajstih luksuznih ročnih ur znamke Rolex, v skupni vrednosti 200 tisoč evrov. Do dogodka je prišlo 11. oktobra, policija je novico o aretaciji objavila danes.

Ko je lastnik ur ugotovil, da so neznanci ukradli dragocen zbirko, je nemudoma poklical policijo. Preiskovalci so si ogledali posnetke varnostnih kamer in rekonstruirali potek dogodka. Ugotovili so, da sta moška skupaj s tretjim sostorilcem kraj zapustila z avtomobilom BMW serije 7 z nemškimi registrskimi tablicami.

Le nekaj ur kasneje je patrulja prometne policije iz Gorice vozilo prestregla v bližini Tržiča, ko se je po avtocesti A4 peljalo proti Sloveniji. Med pregledom potnikov in avtomobila so policisti našli vseh 15 ur, ukradenih v Parmi. Trojico tatov, starih med 53 in 62 let so policisti aretirali in odvedli v zapor v Gorico. Ure so zasegli, vrnili jih bodo zakonitemu lastniku.