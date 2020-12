Beli prah še vedno ubija

Danes ob 20. uri si bo na spletu moč ogledati premiero kratkega dokumentarnega filma Beli oblak v režiji Anje Medved. Sledil bo pogovor o prisotnosti azbesta na obeh straneh goriške meje.

Kratki dokumentarni film Beli oblak beleži spomine nekdanjih zaposlenih v tovarni Salonit Anhovo v kontrapunktu z arhivskimi posnetki iz promocijskega filma Obsoški orjak, ki ga je leta 1971 posnel režiser in scenarist Marko Valentinčič in predstavlja tovarno v svojem največjem vzponu. Beli oblak je režiserka Anja Medved sestavila iz materiala, ki ga je posnela leta 2011 na pobudo mednarodnega festivala dokumentarnega filma Pravo Ljudski iz Sarajeva, v okviru katerega naj bi režiserji iz različnih dežel sestavili omnibus, posvečen kršenju človekovih pravic. Omnibus zaradi organizacijskih razlogov tedaj ni bil realiziran, zato se je režiserka odločila posneto gradivo zmontirati v film in se tako priključiti pobudam za zdravje srednjega Posočja, na katerega preži nova nevarnost zaradi emisij ob sosežigu odpadkov.

Današnjo premiero filma bodo pospremili spletni pogovori, ki so bili predhodno posneti preko Zoom aplikacije. V pogovorih sodelujejo Mateja Sattler, članica društva Eko Anhovo in dolina Soče, zdravnica Nevenka Mlinar iz zdravstvene ambulante v Desklah, Alessandro Ruzzier, avtor fotografskega projekta Asbestos v organizaciji tržiškega kulturnega konzorcija, in Chiara Paternoster, pravna svetovalka Združenja izpostavljenih azbestu iz Tržiča. Pogovore vodi avtorica projekta Anja Medved.

Kratki dokumentarni film Beli oblak bo do 18. decembra na ogled na tej povezavi, pogovor Nevidne katastrofe pa na tej povezavi. Projekt je omogočila Mestna občna Nova Gorica.