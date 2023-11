Berem, ker ... bogati šolske knjižnice

Šolske knjižnice in bralne kotičke bodo kmalu napolnile nove knjige. Od 4. do 12. novembra bo namreč potekal vsedržavni projekt za šole vseh stopenj in vrtce Io leggo perché...(Berem, ker ...), h kateremu so pristopili tudi goriški učenci in dijaki ter seveda goriške knjigarne. Projekta se je letos skupno udeležilo okrog 25 tisoč šol ter skoraj 4 milijone učencev in dijakov.

»Projekt, pri katerem z veseljem sodelujemo že vrsto let, spodbuja nakup knjig za vrtce in šole. Zasebniki jeseni darujejo knjige tako, da jih kupijo v sodelujočih knjigarnah, organizator nabirke, združenje italijanskih založnikov AIE, pa spomladi šoli oziroma vrtcu za vsak dar pokloni dodatno knjigo v italijanskem jeziku,« je pojasnila Valentina Milocco, ki z Elizabeto Maraz v goriški Katoliški knjigarni skrbi za izpeljavo projekta, s katerim spodbujajo tudi branje pri otrocih in mladostnikih. Katoliška knjigarna je prvič pristopila leta 2018.

S knjižnim darilom lahko vsakdo obogati šolsko knjižnico. Seznam knjig, ki si jih v šolah in vrtcih najbolj želijo, je na razpolago v knjigarni, sestavile pa so ga same učiteljice in vzgojiteljice, saj najbolje vedo, kaj pravzaprav potrebujejo.