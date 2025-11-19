VREME
DANES
Vreme
V Kioskih
Sreda, 19 november 2025
V Kioskih
Prijava
Iskanje
Novice
Tržaška
Goriška
Kultura
Šport
Še
TAGS:
1
Bračan
2
Danjel Radetič
3
Ujma
Več novic
Nova rdeča klop v Števerjanu (BUMBACA)
Tihi rdeči opomin tudi v Števerjanu
Petra Ciglic |
19. nov.. 2025 | 8:42
Osebje gorske in speleološke reševalne službe je v hiše vstopalo z gumenjakom, da bi iz njih pomagalo stanovalcem (CNSAS FVG)
Razdejanje v poplavljeni Versi (VIDEO)
Danjel Radetič |
18. nov.. 2025 | 12:00
Predstavitev v EPICentru. Z leve direktorica Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek ter župana Samo Turel in Rodolfo Ziberna (TIBALDI)
Zastor nad EPK GO!2025 bo padel s »sijajnim« tednom
Katja Munih |
18. nov.. 2025 | 13:04
Versa pod vodo (GASILCI)
Na Goriškem dela po hudi ujmi še ni konec
Spletno uredništvo |
18. nov.. 2025 | 10:01
Najbolj brano
Še
V Sloveniji pomoč pri končanju življenja spet na voliščih
Tržaška
Slovenska skupina Koala Voice prihaja v Trst
Tržaška
Lokalna policija dobila prvi dron
Tržaška
Miljska občina zaposli štiri osebe za nedoločen čas
Tržaška
Štirideset enominutnih videoposnetkov proti nasilju nad ženskami
Najnovejše novice
Ankete