Bleščeč večer v znamenju tehtnih filmskih vsebin

Evropska prestolnica kulture je v tem letu podarila Novi Gorici in Gorici poseben lesk z enkratnimi dogodki državne in mednarodne razsežnosti. Zadnji po vrsti je bila podelitev nagrad ob koncu 25. Dnevov FICE -Italijanske federacije avtorskega filma, ki je v sklopu GO! 2025 priredila slovesnost v hollywoodskem stilu v dvorani združenja UGG.

Razsvetljena fasada je sprejela dolgo vrsto povabljencev, ki so bili deležni prikupnih »sestavin« večera: aperitiv v veži z lokalnimi prigrizki, nato podelitev med množico izbranih, strokovnih in institucionalnih gostov, ki so sledili dogajanju ob okroglih mizah, kjer se je program nadaljeval z večerjo, glasbo v živo in promocijo (na ekranih) lepot Furlanije - Julijske krajine. V dvorani so sedeli filmski ustvarjalci, novinarji, sponzorji in delavci filmskega sektorja, vključno z upravitelji kinodvoran. Na odru pa so se ob povezovanju strokovnjaka Maurizia Di Rienza zvrstili nagrajenci, ki so v mnogih primerih nadgradili praznični dogodek z vrednostjo tehtnih vsebin.

Večer se je začel s podelitvijo nagrade slovenskemu režiserju Janu Cvitkoviču, ki je na odru spregovoril o goriški rezidenci, ko je napisal del svojega novega celovečerca, drame s komičnimi elementi, ki si jo bomo ogledali v kinodvoranah v prihodnjem letu. Pred podelitvijo nam je zaupal vtise ob prejemu nagrade FICE: »Nagrada je ena od dveh najmanj pričakovanih, ki sem jih prejel - prva je bila Lev prihodnosti na filmskem festivalu v Benetkah. Obe sta se zgodili v Italiji in za obe sem zelo hvaležen. Ko so me povabili na Dneve FICE, nisem razumel, da me želijo nagraditi. Mislil sem, da bom sedel med publiko kot gost. Zelo sem počaščen. Mogoče bo odmev nagrade utrl pot mojemu novemu celovečernemu filmu Hotel Alkohol, ki je zdaj v zaključni fazi obdelave.«

Živel z zasvojenci

Hoja po obrobnih zgodbah zaznamuje Cvitkoviča, ki je pred kratkim krstil dokumentarni film o življenju odvisnikov v Ljubljani Gram srca. »Da bi lahko ustvaril film, sem nekaj časa živel z zasvojenci na ulicah, po stanovanjih in zapuščenih hišah. Mislil sem, da se bo premiere udeležila peščica strokovnjakov, medtem ko je prišlo iz cele Slovenije 85 kriminalistov, policistov, odvetnikov in upravnikov zaporov, ki so se pogovorili o nujnih spremembah v odnosu do zasvojencev in o potrebi po senzibilizaciji. Nagrado Fice sem prejel na osnovi tega filma,« je za Primorski dnevnik povedal Cvitkovič.

Ne počastitev, temveč krik

Ko je palestinski igralec Motaz Malhees stopil na oder ob prejemu nagrade za pretresljiv dokumentarni film Glas Hind Rajab o palestinski deklici, ki je v tragičnem položaju poklicala Rdeči križ in zaman prosila za pomoč, je dvorana podprla njegove besede z vzkliki in dolgimi, stoječimi aplavzi. Malhees je priznal, da je tema močno prizadela tudi igralce, hkrati pa je človeška in igralska preizkušnja vzbudila občutek odgovornosti, ker je spomin dolžnost in ker je smisel umetniškega poklica prispevati k temu, da bi svet postal boljši. Nagrado je podelil vidno ganjen programski vodja EPK Stojan Pelko, ki je besedam igralca dodal: »Obstajajo filmi, za katere si ne želimo, da bi bili posneti po resnični zgodbi. Ta glas pa apelira na našo odgovornost. Ne gre za počastitev, temveč za krik, ki je namenjen vladam, da bi ustavile te grozote. To so tudi vrednote, ki jih poudarja EPK.«

Med znanimi prejemniki nagrad je bila igralka Sonia Bergamasco, ki je debitirala kot režiserka z dokumentarcem o Eleonori Duse. Goriški župan Rodolfo Ziberna je podelil nagrado režiserju Paolu Virziju, ki se je spomnil scenarista in producenta Sergia Amideia in je o lastni komični žilici povedal, da komedija ni zvrst, temveč življenje.

Direktor Kulturnega doma Nova Gorica Andrej Šušmelj je nagradil igralko Tereso Saponangelo, ki je protagonistka novega filma Antonia Capuana na temo ločitve. Igralka, ki nastopa tudi na dramskih odrih, je kritično opozorila na omejene delovne priložnosti za mlade, zaradi monopola stalnih gledališč in peščice režiserjev.

Mlada igralca, ki ju je federacija pohvalila s priznanjem, pa sta Gabriel Montesi in 21-letni Gianmarco Franchini. Nagrado je prejel tudi režiser Francesco Sossai za nenavaden portret italijanskega severovzhodnega podeželja v filmu Le città di pianura. Priznanje je prav tako počastilo dolgoletno izkušnjo montažerja Cristiana Travagliolija, rednega sodelavca Paola Sorrentina.

Umetnost in film ne bi obstajala brez tehnologije, zato je ena od nagrad posvečena tudi temu področju; prejel jo je podjetnik Gianantonio Furlan za pozornost do razvoja in odprt pristop k novostim, ki omogočajo čim bolj kvalitetno doživljanje projekcij v kinodvoranah.

Vsi nagrajenci so prejeli v dar umetniško obdelano podobo Trga Evrope / Transalpina iz dragocenih goriških čipk; izdelale so jih mojstrice lokalne šole, ki ohranjajo značilno tradicijo izpred štirih stoletij. Povezava srečanja strokovnjakov filmske umetnosti z Evropsko prestolnico kulture je vsesplošno postala dobra promocija za mesto. Udeleženci Dnevov FICE so v prejšnjih dneh spoznali goriške znamenitosti, včeraj pa so si na povabilo Italijanskega veleposlaništva v Sloveniji ogledali še Ljubljano.