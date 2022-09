Bodo gradili nuklearko?

Tudi Tržič naj bi bil med štirinajstimi kraji, kjer naj bi po besedah glasnika stranke Europa Verde Angela Bonellija politiki Carlo Calenda, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini in Giorgia Meloni nameravali zgraditi nove jedrske elektrarne. Bonelli je včeraj zemljevid z lokacijami za gradnjo nukleark pokazal na Trgu Venezia v Rimu; na njegovo napoved se je na krajevni ravni odzvala tržaška pokrajinska sekretarka Demokratske stranke in kandidatka za poslansko zbornico Caterina Conti.»Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga naj takoj pomiri občane, da ne bo niti vzeta v poštev možnost gradnje jedrske elektrarne v Tržiču. Že nekajkrat se je ta predlog pojavil v javnosti, zato nočemo, da bi kdo lahko začel misliti, da je zamisel uresničljiva,« poudarja Caterina Conti, ki je prepričana, da je energetska neodvisnost pomembna tema, zato tako lahkotno razpravljanje o jedrski energiji »ni resno«. Contijeva sicer opozarja tudi na prisotnost jedrske elektrarne v Krškem in na vsa vprašanja, vezana na njeno delovanje, vključno z visoko potresno ogroženostjo območja, kjer je zgrajena.

Tržiška županja Anna Cisint, ki smo jo včeraj zaprosili za komentar, odločno zanika možnost gradnje nuklearke v Tržiču. »Nikakor ne. Spričo bližine pristanišča in vse logistične strukture, s katero razpolagamo, je gradnja jedrske elektrarne nekaj nemogočega,« je prepričana županja, ki vsekakor napoveduje, da želi v prihodnjih dneh zadevo dokončno razčistiti. »Pred leti so že izdelali dokument z možnimi lokacijami gradnje nukleark, Tržiča ni bilo med njimi. Menim, da bi se morali zlasti na državni ravni bolje poglobiti v to vprašanje. Tisti, ki snujejo te predloge in omenjajo Tržič, je verjetno malo zmeden zaradi navzočnosti tovarne Mangiarotti, ki izdeluje dele reaktorjev,« zaključuje Anna Cisint.