Bohinjska proga do Gorice

Mestna občina Nova Gorica je pred dnevi gostila letošnjo skupščino Konzorcija za Bohinjsko progo. Poudarek dogodka so bile načrtovane naložbe, ki jih bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla v prihodnjih letih. Gre za postopno posodabljanje železniških postaj, med katerimi bosta za izvedbo najprej na vrsti Jesenice in Nova Gorica, ki bo z umikom tovornega prometa pridobila moderen urbani mestni prostor. V teku je tudi bilateralno dogovarjanje med Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino za vzpostavitev čezmejnih linij javnega potniškega prometa.

Kot so povedali na skupščini, se bo v prihodnjem letu nadaljevalo projektiranje nadgradnje postaj Most na Soči in Bohinjska Bistrica, v povezavi z urejanjem območja v Novi Gorici pa se bodo izvedli tudi infrastrukturni ukrepi v Prvačini, Šempetru pri Gorici in na progi, ki pelje proti Gorici. V okviru trenutnih infrastrukturnih možnosti se tudi storitve na progi že nadgrajujejo; Slovenske železnice so namreč že začele s postopnim posodabljanjem voznega parka z novimi dizelmotornimi garniturami Stadler Flirt, z novim voznim redom, ki je pravkar stopil v veljavo, pa bodo predvsem v času poletne sezone na voljo nekatere dodatne povezave, prilagojene zlasti turistom.

V teku je tudi bilateralno dogovarjanje med Slovenijo in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za vzpostavitev čezmejnih linij javnega potniškega prometa, med katere spada tudi navezava Bohinjske proge na italijansko železniško omrežje v Gorici.