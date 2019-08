Boj s plameni se nadaljuje

Požara na Cerju gasilci še niso obvladali. Z ognjenimi zublji se že od 12.30 bori več kot 70 gasilcev. Ogenj se je zaradi vetra širil, tako da je prišel do glavne ceste Miren-Opatje selo. Sicer so že pred tem zaprli vse poti na Cerje. Cestno podjetje je s fizičnimi ovirami zaprlo dovozne poti tako iz smeri Lokvice, kot tudi Opatjega sela. S slovenskimi gasilci sodelujejo tudi italijanska gozdna straža in pripadniki civilne zaščite.

Na kraj je prišel tudi vojaški helikopter, ki bo ocenil velikost požara. Sicer so na prizorišču trije helikopterji (dvema slovenskima je prišel na pomoč helikopter civilne zaščite FJK), ki gasijo požar. Goreti je sicer začelo okoli 700 metrov vzhodno od pomnika na Cerju, oziroma kake štiri kilometre od meje z Italijo. Požar se je nato v nekaj urah razširil približno tri kilometre od požarišča. Po neuradnih virih naj bi se okrog 20. ure ogenj ne širil več proti meji z Italijo.