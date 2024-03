Bombe bodo nevtralizirali v nedeljo, 17. marca

Zaradi onesposobitve treh najdenih neeksplodiranih letalskih bomb na območju novogoriške železniške postaje bo v nedeljo, 17. marca, potekala čezmejna evakuacija, na slovenski in italijanski strani. Datum so potrdili pristojni z obeh strani meje na današnjem sestanku na prefekturi v Gorici, potem ko so jim slovenski predstavniki civilne zaščite predstavili stanje in potrebne ukrepe. Tokrat bo zadnjo najdeno bombo zaradi poškodovanega vžigalnika potrebno nadzorovano razstreliti na mestu najdbe. Novogoriški župan Samo Turel je ob tem izrazil prepričanje, da bo vse potekalo po načrtu in usklajeno na obeh straneh meje, tako kot je vse uspešno potekalo že minulo poletje ob prvem tovrstnem primeru.

Na skupnem sestanku pristojnih z obeh strani meje pod vodstvom novogoriškega župana Sama Turela in goriškega prefekta Raffaeleja Ricciardija je bila danes dopoldan sprejeta odločitev, da bosta onesposobitev bomb in evakuacija izvedeni v nedeljo 17. marca med 8. uro in predvidoma 14. uro. Od 8. ure zjutraj dalje bo na območje evakuacije in na območje zaklanjanja veljala prepoved vstopa. Do 9. ure bo potekala evakuacija. Med 9. in 10. uro bo potekalo preverjanje pristojnih, ali je na območju evakuacije morebiti ostala še kakšna oseba. Ob 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Najprej bo na vrsti 100 kg bomba, ki so jo našli nazadnje. Zaradi poškodovanega vžigalnika jo bo potrebno razstreliti na mestu najdbe. V ta namen bodo pirotehniki izkopali 6 m globoko luknjo, kamor bodo premestil bombo, jo zavarovali z zaščitnim materialom in zasuli. Nato jo bodo nadzorovano razstrelili pod zemljo. Ta postopek so potrdili tudi predstavniki italijanske vojske, ki so bili prisotni na sestanku na goriški prefekturi. Nato bo sledila onesposobitev ameriške letalske bombe in nato najprej najdene angleške letalske bombe, ki pa ne bosta razstreljeni. Drugo in tretjo bombo bodo pirotehniki poskusili onesposobiti na mestu najdbe in varno prepeljati na poligon za dokončno uničenje.

Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale tudi z droni, in to tako na slovenski kot na italijanski strani. Prisotne bodo tudi pristojne osebe. Kljub temu, da bo območje evakuacije popolnoma izpraznjeno, bo na njem za varnost ustrezno poskrbljeno tako s prisotnostjo policije kot pripadnikov služb zaščite in reševanja. Na italijanski strani meje bodo vzpostavili zgolj območje evakuacije, in sicer v pasu 600 m oddaljenosti od mesta najdbe bomb.