Bombo bodo onesposobili v nedeljo, 25. avgusta

Zaradi onesposobitve angleške bombe iz 2. svetovne vojne, včeraj najdene na območju novogoriške železniške postaje, bo v nedeljo, 25. avgusta 2024, potekala čezmejna evakuacija na slovenski in italijanski strani državne meje. Datum so potrdili pristojni z obeh strani meje na današnjem sestanku na prefekturi v Gorici, potem ko so jim slovenski predstavniki civilne zaščite predstavili stanje in potrebne ukrepe. Novogoriški župan Samo Turel je ob tem izrazil prepričanje, da bo vse potekalo po načrtu in usklajeno na obeh straneh meje, tako kot je vse uspešno potekalo že pri onesposobitvi doslej najdenih bomb.

Onesposobitev bombe in evakuacija bosta izvedeni v nedeljo, 25. avgusta, med 8. uro in predvidoma 11. uro. Od 8. ure zjutraj dalje bo na območje evakuacije (400-metrski pas) veljala prepoved vstopa. Do 9. ure bo potekala evakuacija. Med 9. in 10. uro bo potekalo preverjanje pristojnih, ali je na območju evakuacije morebiti ostala še kakšna oseba. Ob predvidoma 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.