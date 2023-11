Boter jazbec se pripravlja na zimo

Prihajajoča zima bo, kot kaže, dolga in mrzla. Tako lahko sklepamo tudi po tem, kako se nanjo pripravljajo divje živali. Zgodba, ki jo pripovedujemo, je resnična. Nekje sredi njiv nad Vipavo je boter jazbec že poskrbel za udobno in predvsem toplo podzemno zavetje.

Sredi obširnega travnika se je že pred nekaj tedni pošteno nadelal ob kopanju jazbine, ki ima na prvi pogled dva vhoda oziroma izhoda. Iz podzemnega rova je odkopal veliko količino zemlje, grušča in kamenja in jo odložil v bližino vhoda v podzemno bivališče. Ker je votlina v bližini stare murve, je možno, da izbira kraja sredi travnika, ni bila naključna, ampak je ob »urejanju« jazbine izkoristil tudi trhel koreninski sistem drevesa. Po dimenziji vhodnega jaška sodeč, gre za kar veliko in odraslo žival.

Jazbeci, ki jih strokovnjaki uvrščajo v družino zveri, so v naši deželi zaščitena živalska vrsta, vendar se število primerkov ne povečuje bistveno. Premika se v glavnem v nočnih urah, glede prehranjevanja ni posebno izbirčen, precej živali pa konča pod avtomobilskimi kolesi. Ker se po navadi izogiba človeka in ker je ponočnjak, ga v naravi redko opazimo. Po dosedanjem vedenju zimsko obdobje v glavnem prespi, saj si v poletnih mesecih in do jeseni nabere dovolj debelo zalogo masti, ki je bila nekdaj čislano domače zdravilo. Zimsko spanje pa ni posebno dolgo in trdno in žival lahko sredi zime tudi pokuka iz jazbine, pravijo lovci.

Zgodba o kateri poročamo je resnična in se dogaja na polju med Sovodnjami in Pečjo. Točnega kraja seveda ne moremo izdati, ker ima pač tudi boter (ali botra) jazbec pravico do zasebnosti in varnosti.