Božični koncert v znamenju topline in lepih želja

Ubrano petje je v petek, 26. decembra, odmevalo v nabito polni goriški stolni cerkvi po zaslugi Božičnega koncerta, ki ga Združenje cerkvenih pevskih zborov že tradicionalno organizira na štefanovo.

Uvodoma so se zvrstile litanije, ki jih je vodil duhovnik Renato Podbersič. Koncert so nato oblikovali trije krajevni zbori. Kot prvi je nastopil mešani pevski zbor Lojze Bratuž iz Gorice, ki ga vodi Tilen Lancner. Pevci in pevke so med drugim zapeli dva ljudska napeva iz Podutane v Benečiji, Te dan je usega veselja in Kaj se vam zdi, pastirčki vi, ki ju je harmoniziral Pavle Merkù. V nadaljevanju je nastopil zbor župnije Nova Gorica - Kapela, ki ga vodi Hermina Ličen, ne nazadnje se je predstavil še mešani pevski zbor F.B. Sedej iz Števerjana pod vodstvom Patricka Quaggiata. Priložnostni nagovor so zaupali kulturni delavki Franki Žgavec, ki je med drugim opozorila, da so božična voščila kod drobne lučke v zimskih dneh. V nadaljevanju se je spomnila vojn, ki divjajo po svetu, in pozvala, naj vrednote miru in prijateljstva vodijo v lepšo prihodnost. Koncert, ki je bil vključen v revijo Nativitas, se je sklenil z nastopom vsem treh zborov skupaj, ki so zapeli verjetno najbolj priljubljeno božično pesem, Sveto noč.