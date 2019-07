Brestovec gori

Območje Brestovca je v teh urah zajel silovit požar. Klic iz doberdobske občine so goriški gasilci prejeli okrog 16. ure: zagorela je travnata površina pri Devetakih, zaradi vetra pa se je ogenj začel hitro širiti proti Poljanam in nato proti sovodenjski občini in Zagraju. Gasilci z goriškega poveljstva so se na prizorišče požara odpravili s štirimi vozili. Prišli so tudi prostovoljci doberdobske in drugih ekip civilne zaščite, tržaški in tržiški gasilci ter gozdna straža. Pokrajinsko cesto št. 15 so zaprli, promet preusmerjajo karabinjerji. Na pomoč je prišel tudi helikopter za zračno gašenje, saj se ogenj hitro širi in je zajel tudi težko dostopna območja. Črn dim je videti daleč naokrog, vije se tudi nad hišami pri Vižintinih.