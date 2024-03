Brez parkirišča si bodo pomagali, kakor bodo mogli

Novica o tem, da se prihodnji teden začenjajo obnovitvena dela na območju nekdanje tržnice na debelo, je bila za tamkajšnje trgovce prava strela z jasnega. Da bo parkirišče od ponedeljka nedostopno, ker ga bodo zasedli gradbinci, so namreč izvedeli z družbenih omrežij in medijev, kar jih je precej razburilo. Nekateri so se pritožili na goriško občino, češ da o njenih načrtih niso bili pravočasno obveščeni. Pomanjkanje parkirnih mest, poudarjajo, bo negativno vplivalo na njihove posle.

Prva faza del na območju nekdanje tržnice na debelo se bo začela v ponedeljek, 11. marca, 15. aprila, ko bo startal drugi sklop del, pa bo gradbišče zasedlo še malo parkirišče med ulicama Cadorna in Sv. Klare. Čim bodo na občini sprejeli sklep in zarisali modre črte, bodo parkirna mesta v Cadornovi ulici postala plačljiva.

»Pričakujemo, da bo dodatno krčenje parkirnih mest tu v okolici zelo slabo vplivalo na naše posle,« je povedala branjevka, ki ponuja sadje, zelenjavo in druga živila v pokriti tržnici. »Kar me še najbolj moti, je dejstvo, da občina ni malce počakala, saj se bližajo velikonočni prazniki in to je navadno obdobje, ko nas obišče res veliko strank,« je poudarila Antonella Giuliano, ki upravlja drugo stojnico in se je z nami dlje pogovorila o težavah, s katerimi se tam spopadajo.