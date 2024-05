Brezmejna noč minila v znamenju glasbe in plesa

Publika je prisluhnila pesmim iz muzikalov, ki so zasloveli na slovenskih odrih, kot so Cvetje v jeseni, Moje pesmi Moje sanje, Maček Muri, Veronika Deseniška, Mamma mia in Nune pojejo. K tem so izvajalci dodali še pesmi iz svetovno znanih muzikalov, posnetih na filmski trak, kot so Tovarna čokolade, Cabaret, Frozen, West Side Story, Footlose, The Greatest Showman, Mary Poppins in Grease.

Publika je v soboto do kraja napolnila veliko dvorano Kulturnega doma v Gorici, kjer je potekal dogodek Borderless Musical Night – Brezmejna glasbena noč, ki ga je kulturno društvo Briški grič v sodelovanju s številnimi soizvajalci z obeh strani meje ponudilo na poti približevanja Evropski prestolnici kulture GO! 2025. Šlo je za enkraten pevsko-glasbeni večer, ki je ponudil izbor svetovno znanih pesmi iz muzikalov. Priložnostni pevski sestav je predstavil pesmi v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Cilj projekta je bil združitev različnih žanrov, vrst umetnosti in starostnih skupin iz širšega obmejnega prostora na slovenski in italijanski strani meje.

Vsako pesem so obogatili plesni utrinki, za katere so poskrbele plesne šole z obeh strani meje: večer so sooblikovali Plesni klub Diamante, Plesna skupina Nefes, Breakdance KD Skala Gabrje, Plesna scena EL1, Mažoretna in twirling skupina F. Bevk iz Prvačine ter Plesno‒kulturni klub Tince. Skupine so pripravili trenerji Marisa Benes, Fulvio Settomini, Helena Hartte, Sonja Jež, Edi Činej, Mojca Koc, Kristina Fabijan in Maja Šeme.

Večer je uvedla Gabriela Vidmar Golob, ki je na citre zaigrala pesem Cvetje v jeseni. Pevsko-instrumentalne točke, večinoma pospremljene s plesom, so povezovali iskrivi prizori iz muzikalov v izvedbi dijakinj Gledališke smeri Umetniške gimnazije Nova Gorica pod mentorstvom Kristine Kamaladevi Mihelj. Za ličenje in masko sta poskrbeli Marisa in Alessandra Cassani.

Vokalni skupini Briške Trcinke iz Števerjana so se pridružile pevke ženske vokalne skupine Jezero iz Doberdoba in dekliška vokalna skupina Biseri z Vrha. Otroški in mladinski zbor so sestavljali otroški in mladinski zbor Briški slavčki iz Števerjana, otroški in mladinski zbor Zavoda sveta Montessori iz Nove Gorice ter otroški in mladinski zbor Osnovne šole Šempas. Zbore so pripravili zborovodje/umetniške vodje Mojca Cej, Mojca Maver Podbersič, Dario Bertinazzi in Martina Feri.

Solistične točke je prispevala pevka Nina Kosovel. Pevke in pevce sta spremljala mladinski orkester Glasbene matice FJK ter priložnostni bend, ki so ga sestavljali Miha Spačal (klavir), Maj Špacapan (kitara) ter Martin Gerbec (tolkala) pod taktirko dirigenta Patricka Quaggiata, ki je tudi vse pesmi iz muzikalov priredil za orkester.

Avtorica scenarija prireditve je Kristina Kamaledevi Mihelj, umetniška vodja projekta pa Mojca Cej. Prireditev je organiziralo društvo Briški grič v sodelovanju z Glasbeno matico in ob podpori ZSKD.