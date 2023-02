Brezpilotno tovorno letalo bi Pipistrel testiral v Gorici

Zasebnik ali podjetnik iz kateregakoli dela sveta, ki bi rad nakupil električno letalo, mora priti v Gorico. Morda se sliši neverjetno, vendar je tako. V Ulici Bratov Rusjan, torej točneje na območju sovodenjske občine, v hali podjetja Pipistrel letno proizvedejo več kot 200 letal, del katerih je na električni pogon. Pipistrel je prvo in edino podjetje na svetu, ki proizvaja električna letala.Kljub kriznemu obdobju podjetje posluje zelo dobro, zaradi česar bodo že v bližnji prihodnosti potrebovali več prostora v svoji goriški izpostavi.

Ena tretjina je inženirjev

Goriški župan Rodolfo Ziberna ter Antonino Vivona in Alessandro Spanghero, predsednik in član upravnega odbora podjetja, ki upravlja goriško letališče Duca d’Aosta, so včeraj obiskali goriško izpostavo podjetja Pipistrel. Sprejeli so jih predsednik podjetja Pipistrel Gabriel Massey, direktor inženirskega oddelka Paolo Romagnolli in Dušan Likar, direktor proizvodnje.

Med ogledom prostorov je Romagnolli predstavil delovanje podjetja in tudi nekaj načrtov za prihodnost. Podjetje Pipistrel je, kot znano, doma v Ajdovščini; ob izvornem sedežu šteje še izpostavi v Vipavi in v Gorici. Skupno zaposlujejo približno 300 oseb, od katerih je 45 v Gorici.

Inženirjev je za tretjino: Pipistrel zelo veliko vlaga v raziskovanje, saj »moramo ohraniti primat na našem področju«. Srednja starost inženirjev, ki jih zaposlujejo, je pod 30. letom. Večinoma so Slovenci, približno 40 inženirjev pa prihaja iz raznih koncev sveta: Argentina, Kanada, Norveška, Španija, Grčija, ZDA, Holandska, Srbija, Hrvaška,Romunija, Madžarska, Združeno kraljestvo ter seveda ... Italija. Podjetje že vrsto let sodeluje s prestižnimi izobraževalnimi ustanovami, kot so milanski Politecnico, Technical University Delft, na krajevni ravni pa tudi videmski tehniški zavod Malignani. Z univerzama delajo na raziskovalnih programih, štirim dijakom Malignanija pa letno nudijo izobraževalno prakso. Dva nekdanja dijaka so tudi že zaposlili.

Dron bi testirali v Gorici

Največji projekt, s katerim se trenutno ukvarjajo, je hibridno-električno brezpilotno tovorno letalo Nuuva V300. Gre za brezpilotnik z električnim vertikalnim pogonom na baterije in popolnoma samostojnim letom, vodenim s tal. Omogoča prevažanje tovora do 460 kilogramov, njegova avtonomija je do 300 kilometrov. Po napovedih bodo prototip dokončali do konca tega leta. Ob upoštevanju birokratskih ovir in dogovorov z letalsko ustanovo ENAC bi testiranje radi izvedli prav na letališču na Rojah, je povedal Romagnolli.