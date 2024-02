Brezplačni Wi-Fi je po novem na voljo tudi na goriškem gradu, z novimi oddajniki so obenem opremili tudi Verdijevo gledališče in dvorano Dore Bassi, kjer je po novem ravno tako zagotovljen brezplačen dostop do svetovnega spleta.

Za namestitev kablov in oddajnikov za brezplačni Wi-Fi na gradu so prejeli deželni prispevek iz sklada Por - Fesr 2014-2020, vreden 67.000 evrov. Poleg tega so z oddajniki za Wi-Fi signal opremili še dvorano Dore Bassi in Verdijevo gledališče.