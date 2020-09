Brisi vseh dijakov petih razredov liceja Michelangela Buonarrotija v Tržiču, ki so bili včeraj na testiranju za koronavirus, so negativni. Dijaki so bili prejšnji teden v stiku s profesorjem, ki se je s koronavirusom okužil od žene; ta je bila v stiku z okuženo negovalko svoje matere. Ženska se je v Tržič pred kratkim vrnila iz Romunije. Novico, da so brisi študentov negativni, je danes zjutraj sporočil deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi.