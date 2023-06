Briške trcinke nazdravile poletju

Vokalna skupina Briške trcinke je prejšnji petek priredila zaključni koncert, s katerim so dekleta ob zaključku sezone nazdravila začetku poletja.

Koncert je nosil naslov Briške trcinke in prijatelji, saj so poleg vokalne skupine program popestrili instrumentalisti pihalnega orkestra Brda in kitaristka Lejla Juretič. Zaradi slabih vremenskih razmer se je koncert iz prvotne lokacije na kmetiji Draga preselil v dvorano kulturnega doma na Bukovju. Uvodoma je nastopila kitaristka Lejla Juretič, ki je odigrala skladbi Dreams in 2077 Nathana Millsa. Nato so na oder stopile pevke vokalne skupine Briške trcinke, ki jih vodi umetniška vodja Mojca Cej. Za svoj prvi celovečerni koncert so pevke izbrale sklop slovenskih popevk, kot so Dan ljubezni, Na vrhu nebotičnika, Šuštarski most, Zemlja pleše. Program so med drugim popestrile s Kreslinovo Dekle moje in Bučarjevo Sen znala jes. Med prvim in drugim pevskim sklopom je nastopil pihalni orkester Brda. Orkestraši, ki jih vodi dirigentka Neža Jelušič, so se predstavili z izborom pesmi in priredb, kot so Mamma mia, The Beatles in concert in Faraoni medley. Kreslinova Lahko bi zletela v skupni izvedbi orkestra in vokalne skupine, ki se ji je pridružil nadebudni pevec Alen Brisco, je zaokrožila prijeten poletni večer, ki je potekal ravno na kresno noč. Posebno noto je pesmim dala Kristina Kamaladevi Mihelj, ki je v ples prenesla čustva, izražena v pesmih. Vokalno skupino je na klavirju spremljala Valentina Cibic. Lepo je bila okrašena tudi dvorana, za kar je poskrbela Breda Bertalanič. Nastopajočim je društvo poklonilo umetniško ročno delo mlade članice Nikol Barbo.