Brv čez Sočo verjetno prehodna pred poletjem

Čezmejne kolesarske poti, ki jih gradi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, predvidevajo prečkanje meje na več točkah. Med najbolj scenskimi je gotovo nova brv čez Sočo pri kajakaškem centru v Solkanu, ki sta jo oktobra skupaj obiskala tudi predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella. Brv kot taka je zaključena, manjka pa povezovalna pot na desnem bregu Soče, pri Štmavru, ki bi omogočala prehajanje meje. Novogoriški župan Klemen Miklavič je včeraj pojasnil, da naj bi v ponedeljek, 10. januarja, »kopači bili na delu« za ureditev zemljišča na desnem bregu. Dela naj bi se zaključila v roku treh do štirih mesecev, tako da naj bi bila brv do poletja prehodna, je povedal Miklavič.

Ob začetku gradnje povezovalne poti so namreč izvajalci ugotovili, da je bil teren manj stabilen, kot je bilo predvideno, in zelo zahteven. Zaradi tega so opravili dodatne geološke preiskave, ki so zaradi narave terena trajale precej časa. Prilagoditi so morali tudi projektno rešitev dostopne poti, kar je terjalo svoj čas. Traso bodo namreč stabilizirali in okrepili, med drugim z ureditvijo podpornih zidov in kamnitih zložb.